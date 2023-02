Castelnuovo Berardenga tra tradizione e novità Il vecchio circolo per gli anziani torna a vivere

Castelnuovo Berardenga è un comune italiano della provincia di Siena, in Toscana, immerso nelle colline del Chianti. Si tratta di un paese tutelato dall’Unesco proprio per la sua magnificenza. Questo paese, però, negli ultimi tempi non è in grande sviluppo. Per questo motivo pensiamo che ogni cittadino dovrebbe impegnarsi nella tutela del paese nel quale vive.

Potrà Castelnuovo diventare più ’smart’? Pensando alle caratteristiche di una smart city, alcune proposte per rinnovare questo territorio potrebbero essere queste:

- Installare servizi di monopattini e di biciclette elettriche a noleggio per permettere ai cittadini di raggiungere piccole mete senza l’uso di macchine, se non per i comuni più lontani.

- Aggiungere negozi d’abbigliamento, cinema o librerie.

- Organizzare manifestazioni e feste all’aperto per concedere agli abitanti di tornare a socializzare dopo tutte le restrizioni dovute alla pandemia.

Ma piccoli passi si stanno già compiendo? Sì, un gruppo di giovani ragazzi ha avuto il coraggio di provare a restituire a Castelnuovo un luogo di aggregazione per giovani. Hanno ridato vita al vecchio circolo per anziani (nella foto), organizzando serate con musica e giochi per divertirsi.