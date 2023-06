Castelmuzio, ultimo atto Oggi ancora tanti eventi

Giornata conclusiva a Castelmuzio degli eventi Borghi in Festa e CastelLibro. Il borgo del Comune di Trequanda diventa ancora più attrattivo per le iniziative coordinate dall’associazione Castelmuzio Borgo Salotto e pensate per incontrare i gusti di ogni tipo di pubblico.

Oggi si parte da piazza della Pieve alle 8,30 per il percorso trekking ’Anello della croce di Castelmuzio’ (6 km – dislivello 239 mt); alle 10.30 si presentano le ristampe dei libri di Elio Torriti su Castelmuzio e gli edifici religiosi di Abbadia Sicille, Petroio, Castelmuzio, Sant’Anna in Camprena e Trequanda curate dalla Tipografia Rossi; a seguire Enrico Fiori parla del suo testo Guida strana tra l’Orcia e la Chiana. Alle 12 presentazione della Guida ai Borghi di Trequanda, Petroio e Castelmuzio realizzata da Valdichiana Media per il Comune di Trequanda. Nel pomeriggio, a partire dalle 16.30, un lungo confronto tra gli autori del territorio: Andrea Ceccarelli, Giorgio Ciacci, Andrea Vignini e Giacomo Vigni, presentati da Riccardo Lorenzetti.