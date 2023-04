Castello Belmond riapre tra le novità

Una nuova stagione all’insegna delle novità, quella appena iniziata da ‘Castello di Casole’, il resort Belmond fiore all’occhiello dell’ospitalità di lusso in Valdelsa. La prima delle quali è "Gli Orti del Castello", connubio tra natura, gastronomia e ospitalita` in cui gli ortaggi, le erbe aromatiche, i frutti e i fiori eduli coltivati in un ettaro di terreno produttivo saranno utilizzati per una cucina stagionale e biologica. Dal 16 giugno all’8 settembre, la corte del Castello ospitera` ogni venerdi` "Cene sotto le Stelle" in stile sagra toscana, con postazioni di cucina, musica e la possibilità di esperienze uniche con l’osservazione del cielo con la Rete del turismo astronomico ‘Astronomitaly’ che ha conferito a Castello di Casole la certificazione astroturistica "Uno dei cieli piu` belli d’Italia".