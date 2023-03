Castellina in Chianti vuole ripristinare la Fiera del Cocomero

Comune di Castellina in Chianti ha intenzione di ripristinare la Fiera del Cocomero e sui social lancia un sentito appello ai residenti affinché diano una mano al organizzare questo evento estivo che richiamava sempre tante gente. "Dagli incontri che abbiamo tenuto con le associazioni è venuta fuori la volontà di far rinascere la tradizionale Fiera del Cocomero che si svolge ogni anno il 24 agosto, giorno di San Bartolomeo- affermano gli assessori Veronica Verdiani e Giuseppe Stiaccini. Chi ha idee o comunque vorrà dare un contributo con il suo tempo sarà il benvenuto. Lunedì 6 marzo alle 18 in via delle Volte (nella sala sotto l’Ufficio Turistico) parleremo e ci confronteremo insieme e costituiremo il comitato della Festa. Più siamo e più saremo in grado di portare a termine questo progetto" . Come dire, insomma, che dopo un periodo di oblio la Festa del Cocomero potrebbe ritornale. E per Castellina in Chianti e per i turisti che d’estate fanno tappa da queste parti sarebbe veramente una bella notizia.