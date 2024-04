Castellina in Chianti. Via al rifinanziamento

E’ stata rimessa mano ai progetti di restauro degli impianti sportivi di Castellina in Chianti, sia lo stadio di via dello Sport che l’area di Fonte al Coscio.

Una revisione - appena approvata dalla giunta Bonechi - che dovrebbe portare all’effettivo finanziamento statale e quindi in breve tempo ai lavori, per 225mila euro. E’ un capitolo aperto in paese, più che mai all’indomani delle robuste polemiche di alcuni mesi fa.

Gli interventi in questione sono comunque inseriti nel secondo piano pluriennale di "Sport e Periferie" approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 22 ottobre 2018. Dove si andrà a lavorare? Accessi agli impianti di via dello Sport, spogliatoi sotto la tribuna coperta, copertura della sede e degli stessi spogliatoi; poi Fonte al Coscio, la zona sotto la collina dello stadio lungo la strada provinciale per Monteriggioni: qui sono sotto osservazione la centrale termica, ingresso e spogliatoi della piscina, il campo di calcetto, i campi da padel, il sistema di irrigazione, recinzione, strutture in legno. La giunta ha proceduto all’aggiornamento ufficiale del progetto, di modo da fruire dei finanziamenti e poter dunque portare a compimento i lavori che nel recente passato – come si è appunto visto nei mesi scorsi con corollario di polemiche – sono stati richiesti dai cittadini e dagli appassionati sportivi, stanchi di avere degli impianti vecchi e ormai poco sfruttabili da chi pratica le varie discipline.

Andrea Ciappi