Castagnini presenta la sua lista "Professionalità e competenza"

Alcuni degli assessori della giunta De Mossi e non solo. È questa la composizione della lista che porta il nome di Massimo Castagnini, che ha come obiettivo quello di coprire vari ambiti della città, dal tessuto economico al mondo delle Contrade. Sempre nel segno della "discontinuità nella continuità", come da slogan elettorale.

"La lista è stata composta andando alla ricerca, ma molti si sono offerti, delle persone che avessero veramente voglia di fare e di donare a questa città quelle che sono le loro professionalità e competenze", ha detto Castagnini.

"La città ha bisogno che chi entra in consiglio comunale – ha aggiunto – abbia la forza e la volontà di lavorare per la città stessa. A livello progettuale bisogna portare a termine i progetti già in itinere, ad esempio quelli Pnrr, deliberati dall’attuale giunta. Dopodiché ci sono aspetti fondamentali da affrontare che riguardano il discorso legato ai giovani, cui dobbiamo ridare autonomia di scelta sul futuro sia per quanto riguarda lo studio che per quanto riguarda il lavoro. Dobbiamo creare un circuito virtuoso con scuole e università, che sappia indirizzare i ragazzi in un percorso lineare e proficuo".

Fra le priorità ricordate da Castagnini anche le problematiche legate agli alloggi degli studenti, l’attenzione alla terza età, la sburocratizzazione, la qualificazione del turismo e delle bellezze culturali della città. Per il candidato sindaco però, come non si stanca di ripetere, l’obiettivo da raggiungere è uno fra tutti "il progetto fondamentale da portare avanti a tutti i costi consiste nel riuscire a dare ai cittadini servizi di qualità, migliorando il funzionamento della macchina operativa comunale".

E.R.