Castagnini passa a Siena Ideale: "Darò contributi di esperienza. Ma in Comune resto autonomo"

Non ci saranno novità sostanziali e immediate negli assetti del consiglio, nel senso che Massimo Castagnini resterà a fare gruppo da solo e non confluirà ne Le Biccherne, forte già di cinque consiglieri. Però l’adesione dell’ex candidato sindaco a Siena Ideale, l’associazione di Alfredo Monaci, non può certo passare inosservata nell’analisi dello scacchiere politico cittadino. Ieri mattina l’annuncio diffuso dall’associazione stessa.

"Avevo partecipato a un’iniziativa legata alla formazione promossa da Siena Ideale – commenta Castagnini – e ho toccato con mano una progettualità importante, da qui la mia disponibilità a dare una collaborazione in base alle mie esperienze".

Ma non ci sarà un automatico passaggio nelle fila della maggioranza, sostiene Castagnini: "Questa adesione non ha niente a che vedere con gli schieramenti in consiglio comunale, dove resto autonomo. Mi è stato chiesto di dare un contributo a Siena Ideale e questo farò".

Resta la constatazione che un gruppo già forte di cinque consiglieri ora - nella sostanza, se non nei fatti - ha ottime possibilità di potersi muoversi anche a sei, in caso di necessità. Ufficialmente, anche nella nota di Siena Ideale, non si parla di consiglio comunale. Dopo averi ricordato la presenza dell’associazione a Dublino, a febbraio, in un convegno europeo dove si parlerà di Green economy, si osserva: "Massimo Castagnini non ha bisogno di presentazioni, è una persona con uno storico legame con Siena, che si è fatta apprezzare per le sue numerose esperienze professionali, per la profonda conoscenza della città e per l’impegno che ha sempre profuso nei diversi ruoli che ha ricoperto sempre nell’interesse della città".

E quindi " Siena Ideale manifesta grande soddisfazione per questa nuova presenza che, insieme ad altre, contribuirà a rendere sempre più interessante e attrattivo il programma dell’associazione".

Fin qui il quadro ufficiale. Ma è evidente che il passo di Castagnini non è banale. Da subito dopo le elezioni si era posto in una posizione di osservazione: né adesione alla maggioranza, né opposizione preconcetta, ha sempre detto.

Ora questo passaggio che magari formalmente non lo farà entrare in maggioranza, ma di certo lo avvicina molto. Cosa poi questo comporterà in concreto nell’attività amministrativa del consiglio comunale, lo si potrà vedere già dalle prossime sedute.

