Castagnini: "Le nostre ricette per case e affitti"

"Noi vogliamo far tornare gli studenti a Siena - dichiara il candidato sindaco Massimo Castagnini - anche per contribuire a ringiovanire la città e attrarre di conseguenza veri e propri percorsi di vita. Questo naturalmente è un problema che non riguarda solo gli studenti, ma investe in primo luogo le stesse Università e i proprietari di immobili cittadini". Le idee di Castagnini per risolvere le questioni relative all’housing universitario vertono essenzialmente su due punti: intervento della Fondazione Monte dei Paschi, incentivi e dialogo con i privati. Per Castagnini "è auspicabile un intervento della Fondazione, che potrebbe patrimonializzare i propri beni investendoli in immobili da mettere a disposizione degli studenti così da introdurre sul mercato alloggi a prezzo calmierato". Spetta invece all’amministrazione comunale agevolare l’iniziativa privata, sia in fatto di case che di ostelli. "Si possono studiare incentivi ad hoc come una detassazione per abbassare i costi degli affitti- dice Castagnini - oppure agevolazioni e convenzioni con i proprietari e le Università".