Castagnini amaro "Tradito da chi mi era vicino"

Pino Di Blasio

A differenza dell’Ultima cena, Massimo Castagnini potrebbe dire ’Uno di voi non mi tradirà’. L’elenco di chi gli ha voltato le spalle alle urne il 14 e 15 maggio, è più nutrito di quello di chi l’ha sostenuto fino in fondo. "Sono stato lasciato solo gli ultimi giorni di campagna elettorale, abbandonato da chi mi doveva essere più vicino" ha rivelato il candidato sindaco, che ha preso meno voti delle sue liste. Castagnini fa anche i nomi, la sua rivalsa sarà fare il consigliere comunale senza rispondere a nessuno, senza avere padrini o partiti. "C’è un po’ di ricciarello magico ovunque, anche nelle liste della Fabio" è il commento amaro. Ma quei dolci, per ora, non vanno di traverso.