"Castagnini a Siena: "Italia Viva? Mai contattato" - Articolo"

"Io rappresentare Italia Viva in consiglio comunale? Veramente non ne ho mai parlato con alcun dirigente del partito, non ho capito perché sono stato tirato in ballo". Massimo Castagnini, già candidato sindaco e ora consigliere comunale autonomo, frena sull’ipotesi lanciata da David Chiti ("con lui non ho più parlato dalla sera del ballottaggio") a proposito della possibilità che sia lui a rappresentare il partito in consiglio comunale nelle prossime settimane. "Dopo aver parlato con i vertici del partito ovviamente", aveva specificato Chiti. Ma l’ipotesi al momento pare quantomeno prematura.

"Intanto mi sono preso alcuni mesi per capire bene i meccanismi del consiglio – afferma Castagnini –. Io mi sento al centro dello schieramento, né in maggioranza né legato ad altre opposizioni. Se i vertici del partito mi cercheranno, risponderò come faccio con tutti. Ma quelle dichiarazioni rilasciate da Chiti al momento non poggiano su nulla di concreto".