Cassonetti pieni e rifiuti in strada nel cuore del Chianti

"Siamo arrabbiati, se paghiamo la tari ma il lavoro di raccolta dei rifiuti non viene svolto perché continuare a versare?" Interrogativo amaro fra tanti residenti nel Chianti, vedi a Pievasciata. Ma anche in altre frazioni del comune dove i residenti lamentano (e documentano) cassonetti esageratamente pieni, oltretutto da giorni, sacchi dei rifiuti forse strappati dagli animali o da qualche cane che invadono la carreggiata, come raccontato dalle foto che pubblichiamo ma molte altre ci sono state inviate dai cittadini arrabbiati. E delusi. Alcuni si sono rivolti direttamente a Sei per segnalare il problema, chiedendo interventi. A Pievasciata rammarico anche per la brutta figura con i turisti che raggiungono il borgo d’arte contemporanea dove ci sono già 13 opere installate nell’abitato ed un Parco sculture finanziato sia da privati proprietari dei terreni, sia dal Comune che dalla Provincia e dalla Regione. Facile immaginare i commenti dei visitatori stranieri vedendo quello scempio estetico in un paesaggio da cartolina nel Chianti.

La.Valde.