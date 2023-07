Cassonetti non svuotati e rifiuti abbandonati La cartolina poco decorosa

Ennesima segnalazione di cassonetti non svuotati: sono quelli di via Fontebenedetta a Botteganova. "Vengono svuotati ogni tanto e nel frattempo noi vicini dobbiamo adattarci al cattivo odore di giorno e alle incursioni degli animali di notte", lamenta un residente. La segnalazione è già stata fatta al gestore del servizio Sei Toscana: "Questi cassonetti sono più fotografati di Sofia Loren. Ma purtroppo la situazione non cambia", continua il cittadino. Dall’altra parte della città, in via Gabrielli (foto), un materasso e altro ancora sono rimasti ’non presi’ per giorni accanto ai cassonetti.