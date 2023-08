Cassia spezzata in due per un anno Galleria ’Le chiavi’ da ricostruire

di Massimo Cherubini

La vecchia galleria de ’Le Chiavi’ viene dismessa. Inaugurata agli inizi degli anni Sessanta, con la variante che ha superato e velocizzato il vecchio tracciato della Cassia che passa da Radicofani, è in condizioni di grande instabilità. I tecnici dell’Anas, che hanno valutato a fondo il suo stato, l’hanno ritenuta ’irrecuperabile’. Progetto esecutivo già pronto per realizzarne una nuova a fianco della vecchia. Oltre quindici milioni la spesa, un anno, ma si teme che non sia sufficiente, di lavori. Con la Cassia che torna, con tutti gli annessi problemi, al vecchio tracciato. La chiusura entro la fine di settembre.

Si torna al passato. Con tutti i disagi e i costi che ne derivano. Non è il primo stop al veloce collegamento tra la Val d’Orcia e la Val di Paglia. Nell’ottobre del 2014 venne chiuso (poi si è collassato crollando sul letto del Paglia) uno dei sei viadotti della variante. Due anni e mezzo per realizzare il by-pass e il ponte Bailey per completare la bretella. Poi tanti e importanti lavori. Quali, ne sono stati fatti anche altri, quelli di importati interventi di manutenzione su tutti i viadotti della variante tornata sotto la gestione di Anas.

Anche la galleria de ’Le Chiavi’ è stata interessata da alcuni interventi. Ma alla fine si è capito che l’unica soluzione è realizzarne una nuova. Variante chiusa, camion e auto tornano a salire le storiche curve de ’Le Conie’, un saliscendi che allunga il percorso di diciotto chilometri. Per gli autotrasportatori venti minuti di tempo in più.

E sono loro quelli che pagano più salatamente questo necessario intervento. "Per noi – dice Paolo Contorni segretario della Fita-Cna – è un grosso problema operativo ed economico. Per andare verso nord e rientrare dai nostri clienti come Stosa, Floramiata, Acqua e Sapone, impieghiamo, in un viaggio in giornata, quaranta minuti in più. Con costi di carburante, di mano d’opera, disagi per tutti".

"Lavori indispensabili – aggiunge Contorni – perché gli interventi di prevenzione sulla sicurezza sono essenziali. Per questo abbiamo garantito ad Anas la nostra collaborazione anche se chiamati ad affrontare tanti sacrifici".

C’è un altro problema: anche alcuni tratti della vecchia Consolare devono essere sottoposti a interventi urgenti. È il caso del ponte di Scaldasole, quello che da Radicofani si incontra scendendo verso la Val di Paglia. Gli autotrasportatori auspicano che non ci sia una chiusura contemporanea dei due tratti di Cassia. Per loro, per il traffico tra nord e sud, il problema diventerebbe enorme.