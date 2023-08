Paura sulla Cassia: getta elettrodomestici e utensili dalla finestra. Strada chiusa, traffico in tilt

Monteroni, 10 agosto 2023 – Bicchieri. Poi anche le pentole. Persino salsicce. Piatti e bicchieri. Un fornetto. Elettrodomestici. Tutti lanciati dalla finestra di un’abitazione che si affaccia sulla Cassia a Ponte a Tressa, proprio all’imbocco del paese appena superata la torre dei pomodori ad Isola d’Arbia.

Prima che venissero colpite macchine e ferite persone visto il passaggio continuo di mezzi e clienti dei negozi, sono state chiamate le forze dell’ordine. L’incipit, poco prima delle 17, di un pomeriggio terribile con un sessantenne, evidentemente in difficoltà e già seguito per questo, che ha tenuto in scacco la circolazione che da Siena porta in Valdarbia e verso Montalcino. E viceversa.

Poiché in quel tratto non ci sono percorsi alternativi da fare, si è formata una coda chilometrica sia fino al Colle di Malamerenda, sia sulla traversa che poi sbocca al Ruffolo. Decine di vetture bloccate sotto il sole e senza capire come mai quello stop. A Ponte a Tressa intanto arrivavano i carabinieri, insieme alla polizia municipale di Monteroni d’Arbia e all’ambulanza della Pubblica assistenza.

Numerose le persone del paese che si sono radunate nei pressi dell’abitazione, tenendosi però a debita distanza perché l’uomo apriva la finestra e continuava a lanciare oggetti di ogni tipo. Sul posto anche una dottoressa che lo segue e i vigili del fuoco con il telone nel timore che potesse fare qualche gesto improvviso.

Fortunatamente non c’è stato necessità. Impossibile avvicinarsi all’abitazione, occorreva agire in modo felpato per non scatenare ulteriormente la sua reazione. Poi sanitari e carabinieri hanno colto il momento giusto entrando all’interno dell’appartamento per mettere in sicurezza il 60enne. Che è stato poi trasferito in ambulanza e portato al pronto soccorso delle Scotte per accertamenti.

Intanto sulla Cassia aveva ripreso lentamente la circolazione: decine e decine di vetture si rimettevano in moto mentre a Ponte a Tressa si ripuliva immediatamente la strada da cibo, elettrodomestici e vetri.