Casolese Women in serie C. Stagione memorabile per le ragazze biancorosse

La Casolese Women scrive la storia: promossa in Serie C. È una giornata storica per Casole: la Casolese Women conquista la promozione in Serie C dopo una stagione semplicemente memorabile. Le ragazze in biancorosso hanno saputo unire talento, cuore e spirito di squadra, regalando emozioni e portando in alto il nome del paese. Davanti a un pubblico caloroso e numeroso, la squadra ha siglato l’ennesima vittoria di un campionato dominato con autorità. Determinazione, sacrificio e passione sono stati i veri segreti di questo successo, costruito partita dopo partita, allenamento dopo allenamento, con il sostegno costante di uno staff tecnico preparato e di una società che ha sempre creduto nel progetto. Il traguardo della Serie C non è solo sportivo: è un simbolo di rinascita e orgoglio per tutta la comunità. Le giocatrici della Casolese sono diventate un esempio per i più giovani, dimostrando che con impegno e coraggio si possono superare tutti gli ostacoli. La promozione è meritata, ma è anche l’inizio di una nuova avventura. La Casolese non vuole fermarsi: con lo stesso spirito che le ha portate fin qui, le ragazze sono pronte a nuove sfide e nuovi sogni da inseguire. Una felicità per tutta la comunità casolese, ma anche di tutta la Valdelsa. Ora la casolese si giocherà le fasi nazionali della coppa Italia contro il Genova ed il Torino. Una grande festa si terrà questo sabato 10 maggio in Piazza della Libertà dalle ore 21.30, che si concluderà in Piazza Luchetti con i fuochi d’artificio. Musica e premiazioni, con la presenza del sindaco Andrea Pieragnoli ed anche del governatore della regione Toscana Eugenio Giani.

Lodovico Andreucci