Casole e motori: trionfo!. Per la scuderia Pramac un anno da incorniciare

Casole d’Elsa sul tetto del mondo. Con i punti conquistati dai suoi piloti nel ‘Gran Premio Qatar Airways’ del Qatar, la scuderia casolese ha non solo vinto il titolo mondiale di "Miglior Team Indipendente 2023", ma si è anche laureata ‘Campione del Mondo per Team 2023’ della MotoGp superando le squadre ufficiali. Quello del 2023 è sicuramente un anno da scrivere negli ‘annales’ per la Pramac. Di fatto questa realtà che parla casolese nel mondo dello sport raggiunge vette internazionali. D’altro canto la Valdelsa è sempre stata una terra sportiva e qui si parla di livelli molto alti. E’ la prima volta nella storia del motomondiale che una scuderia indipendente si aggiudica il titolo iridato, mettendosi alle spalle tutti i team factory. E non è ancora finita, perché la scuderia di Paolo Campinoti ha ancora in corsa per il titolo mondiale piloti lo spagnolo Jorge Martin – secondo in classifica generale dopo Francesco ‘Pecco’ Bagnaia, pilota della Ducati ufficiale e campione del mondo in carica – che si giocherà tutto nel prossimo e ultimo gran premio della stagione sul circuito spagnolo di Valencia. I due piloti dispongono di una moto identica, una Ducati Desmosedici (la collaborazione fra Pramac e Ducati è storica e strettissima, tanto che la scuderia casolese è definita la ‘cantera’ della Ducati avendone ‘allevato’ i migliori piloti) e sarà, in ogni caso, un bolide a due ruote di Borgo Panigale a vincere il mondiale. È bene, quindi, sottolineare nuovamente che si tratta di un anno straordinario, quello del 2023, per il team Pramac, in cui Martin e il suo compagno di squadra, il francese Johann Zarco, hanno fatto cose eccezionali: insieme hanno collezionato ben 5 vittorie e lo spagnolo ha fatto sue anche 8 (anche questo un record) ‘Tissot Sprint’, le gare di velocità su distanza ridotta che si disputano il giorno prima di ogni Gp ufficiale. Pramac, così, scrive la storia della MotoGP conquistando il titolo Team nel 2023. È la prima squadra non ufficiale a trionfare nel campionato e manca solo un appuntamento prima che si possa concludere la stagione 2023 del MotoGP. La domanda ulteriore che si stanno facendo in molti è, quindi, se riusciranno a conquistare anche il titolo piloti, tutto da vedere, ma intanto i risultati si fanno sentire.