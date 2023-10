Un uomo è rimasto ferito in un incidente nei pressi di Casole d’Elsa. Per cause ancora da accertare ha perso improvvisamente il controllo della sua auto, che si è ribaltata. L’automobilista ha riportato varie conseguenze ed è stato trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Campostaggia. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco di Poggibonsi.