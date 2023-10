Casole d’Elsa corre verso le elezioni. La maggioranza ormai ha deciso: "Primarie come fatto in passato"

A Casole saranno primarie. In un quadro politico valdelsano dove lo scacchiere sembra ancora molto incerto anche Casole non è da meno. All’assemblea della lista civica Pensare comune (gruppo che da tre amministrazioni esprime la giunta comunale) tenutasi sabato 21 ottobre al Centro Congressi ‘Stefano Grassini’, viene presentata all’ordine del giorno la discussione sulle primarie per scegliere il candidato a sindaco della lista civica.

"La scelta di fare elezioni primarie è stata fatta già da Pensare Comune sia nel 2009 che nel 2014 - afferma Piero Ciofi, presidente dell’associazione e Lista Civica Pensare Comune - Oggi, almeno per quanto mi riguarda, non vuole significare un giudizio negativo su Andrea Pieragnoli per il quale esprimo forti sentimenti di amicizia e stima". Presenti il sindaco Andrea Pieragnoli, il presidente dell’associazione civica Piero Ciofi, molti assessori, consiglieri e tutti gli iscritti. Per l’esattezza 130 soci presenti. Durante l’incontro è stato richiesto di indire le primarie per la scelta del candidato in vista delle elezioni del 2024. Tre si sono espressi contrari e cinque astenuti, il resto favorevoli. Nel merito il sindaco Pieragnoli su richiesta de La Nazione non ha voluto rilasciare dichiarazioni. "Riteniamo - continua Ciofi - che chiunque voglia fare il Sindaco debba avere la forza di sottoporsi alla valutazione di coloro che hanno nuovamente deciso di dare la fiducia a Pensare Comune. Questo è necessario per creare le basi per un nuovo livello di consenso capace di darci la forza di amministrare Casole nei prossimi 1520 anni". "Andrea ha svolto negli ultimi 40 anni un ruolo importante a Casole - attesta Ciofi - Vicesindaco con Franco Cigna dal 1985 al 1995 e poi consigliere, vicesindaco e Sindaco con Pensare Comune. Lo ringrazio a fondo per il lavoro fatto e per i tanti risultati che ha contribuito a realizzare per Casole. Non si può però costruire una nuova dimensione della nostra associazione (che grazie al lavoro svolto in questi ultimi mesi ha di nuovo superato le 300 iscrizioni) e pensare che non siano proprio i nostri iscritti a decidere del futuro del comune". "Per questo - conclude Ciofi - stasera a partire dalla mia carica di presidente tutte le cariche verranno rinnovate e sottoposte al giudizio dell’assemblea dei soci unica sede sovrana a decidere".

