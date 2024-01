Caso Whirlpool in Comune. I timori dei sindacati

Non si sblocca la vicenda Whirpool e la situazione dello stabilimento senese appare più incerta che mai. Sono questi i problemi affrontati nella riunione fra gli esponenti dei sindacati, il sindaco Nicoletta Fabio e il vicesindaco Michele Capitani riguardo la situazione dei lavoratori dello stabilimento di Viale Toselli. Per loro lunedì 22 gennaio inizieranno i 10 giorni mensili di cassa integrazione, previsti anche per i prossimi tre mesi, fino all’effettiva nascita della newco tra Whirlpool Emea e Arçelik, su cui pesa la pronuncia dell’antitrust del Regno Unito.

"Il proseguimento della cassa integrazione è un dato preoccupante. Le buste paga iniziano a essere dimezzate, e quasi per tutto il 2023 hanno subito una decurtazione importante – ha detto Giuseppe Cesarano, segretario generale di Fim Cisl Siena-Grosseto -. Il sindaco ha preso l’impegno di interagire con il ministro Urso per trasferire lo stato di preoccupazione dei lavoratori, tramite anche un passaggio con il parlamentare Francesco Michelotti. Come sindacati vorremmo entrare nel merito del piano industriale, prima di arrivare al 24 marzo, quando ci sarà il parere dell’antitrust".

L’occasione per andare a fondo potrebbe essere vicina: "Il 12 febbraio ci sarà un incontro a Roma con Whirpool per entrare nel merito. Infatti – ha spiegato Cesarano -, le organizzazioni sindacali hanno fatto una nota congiunta lo scorso 20 dicembre, in cui si chiedeva che l’azienda si facesse carico di una parte della cassa integrazione". Nel frattempo, molte speranze sono riposte nell’operato del Comune di Siena: "Nei prossimi giorni il sindaco e la giunta incontreranno il sottosegretario Fausta Bergamotto, cercando di rappresentare l’importanza di questa vertenza, in termini occupazionali ed economici sul territorio – ha spiegato Daniela Miniero, segretaria FIOM CGIL di Siena -. C’è un’emergenzialità legata alle difficoltà economiche dei lavoratori e una difficoltà d’interlocuzione con la proprietà attuale e futura. Chiediamo di conoscere il piano industriale prima della fusione, ma sappiamo che non sarà così: quindi ci troveremo a sederci a quel tavolo quando il piano industriale sarà già stato fatto".

Spetterà al sindaco far pressione sul governo affinché il ministro Urso possa, nella fase di fusione, blindare un impegno da parte di Arcelik per riportare una parte della produzione sul sito di Siena. "Vorremmo che non si arrivi al 24 marzo con i giochi già fatti, ma vorremmo incidere anche noi su quello che è il piano industriale di Whirpool" ha ribadito Massimo Martini, segretario Uil Siena.

