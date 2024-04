Caso ‘Tubone’: Pii va all’attacco: "Sinistra per Colle parli con il Pd"

"Inviterei Sinistra per Colle a rivolgersi al ‘fratello maggiore’ (leggi Pd - ndr), per rinfrescarsi la memoria su passaggi amministrativi che lo hanno visto, in varie sedi, approvare atti dannosi per la città in merito al tubone". Alla reiterata richiesta di rispondere alle accuse di ‘Sinistra per Colle’ sulle responsabilità della lista ‘Su per Colle’ - oggi nel polo civico e maggioranza nella precedente amministrazione comunale guidata da Paolo Canocchi - nella vicenda tubone, Piero Pii risponde attaccando: bersagli il Pd ed i suoi alleati, fra cui anche Sinistra per Colle, da sempre alla guida di Provincia, Regione e società dei Comuni senesi ‘Intesa’. "Nel 1999, la Regione concede ad Intesa lo sfruttamento della risorsa idrica che, dopo la cessione alla società privata Mak2, viene trasferito alla stessa società con una disposizione della Provincia del 2012, progetto sostenuto dal Pd colligiano – spiega – Nel 2019, in una procedura tutta di competenza della Regione, Paolo Canocchi concede solo un ‘nulla osta preliminare all’accesso e all’occupazione del suolo’, con prescrizioni e richieste che indicano chiaramente la necessità di ulteriori approfondimenti da parte dei responsabili del procedimento. Canocchi si è comportato correttamente e non c’è niente da addebitare alla sua maggioranza ed è proprio sulle sue proposte e sulla procedura autorizzativa della Regione, che si basa il ricorso della giunta Donati individuando gravi elementi formali e sostanziali in base ai quali chiede l’annullamento dell’autorizzazione regionale". Quanto al da farsi, Pii è categorico: "La posizione mia e della coalizione è chiara e non negoziabile: dar vita a tutte le azioni utili a evitare la realizzazione del progetto – afferma – Cosa può fare il Comune se la Cassazione rigetta il ricorso? Approvare in consiglio comunale un atto che chieda al sindaco di aprire un tavolo di confronto istituzionale per verificare la riacquisizione pubblica dello sfruttamento dell’acqua e dei manufatti ceduti da Intesa; inserire nuovi vincoli urbanistici a tutela delle Gore e dell’area del fiume; effettuare un nuovo calcolo della portata dell’Elsa con tutti gli interessati. Infine, come sindaco, assumere la responsabilità di ‘ordinare’ la sospensione dei lavori e del progetto e, dopo le elezioni, procedere immediatamente verso la costituzione della Comunità Energetica e progettare e realizzare quanto necessario per abbassare i costi di famiglie e imprese. Siamo di fronte ad un nuovo grave ritardo dell’amministrazione comunale targata Pd e mi impegnerò fin dai primi giorni della legislatura a superarlo".

Alessandro Vannetti