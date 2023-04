Caso stupro di gruppo Ricorso anche di Langella

E’ stato depositato lunedì anche il ricorso in appello per Alessio Langella, zio del calciatore Manolo Portanova, condannato con lui il 6 dicembre scorso con rito abbreviato a 6 anni per lo stupro di gruppo nei confronti di una studentessa. Un atto di 38 pagine preparato dall’avvocato Paola Rubini, vice presidente dell’Unione camere penali italiane, e da Alessandro Betti. "Evidenziamo in esso ciò che a nostro giudizio era meritevole di censura e fatto pertanto oggetto dell’impugnazione. Non sono stati considerati determinati punti inerenti le prove sia portate direttamente dal pm , facenti parte del fascicolo istruttorio, che le altre evidenziate dai nostri consulenti. A nostro avviso anche relativamente all’elemento psicologico del reato – osserva Betti - non sono stati considerari vari elementi che nell’appello mettiamo in rilievo. Lasceremo la valutazione alla corte territeriale di Firenze quando fisserà l’udienza".

Nell’appello Langella trova spazio però, posta ampiamente dalla consulente della difesa, anche la questione dei rapporti e delle relazioni con più persone a sfondo sessuale "nel senso che oggi, soprattutto fra i giovani, mostrano sovente una banalizzazione delle situazioni e anche una non considerazione delle situazioni contingenti rispetto alle ripercussioni che possono avere sia nel senso di quelle che sono le vittime sia dei soggetti che commettono tali azioni".