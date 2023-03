Caso Portanova Tutta la verità di Manolo "Le parole della vittima copiate da stupro in Usa"

di Laura Valdesi SIENA "Siamo qui per rappresentarvi l’altra faccia della luna. Finora ho mantenuto il silenzio per rispetto di tutti i protagonisti della vicenda. Ma dopo aver letto le motivazioni della condanna resta il massimo rispetto per il giudice però se continuassimo qualcuno penserebbe che Manolo non ha nulla da dire e neppure il suo difensore. Non leggendo neppure una replica a ciò che avevo prodotto, mi sono sentito poco rispettato". Spiega così Gabriele Bordoni, difensore del centrocampista del Genoa Manolo Portanova, condannato per stupro di gruppo a 6 anni, la ’discesa in campo’. Con una conferenza stampa di due ore a Genova, insieme al calciatore e al padre Daniele Portanova che ha ribadito: "Mio figlio non è uno stupratore. Oggi vi facciamo sapere perché non sono pazzo ad affermarlo. Se avesse fatto una cosa del genere ci avrei pensato da solo. Con la stessa grinta dico che lo difenderò fino alla morte". "Continuo a chiedermi perché sta succedendo tutto questo. Soffro per ciò che leggo e sento. Fino a qualche settimana fa l’unico scopo era indossare la maglia più bella del mondo, ora sto rinunciando al sogno da bambino. Anche se avrei diritto di giocare purtroppo questa vicenda non è...