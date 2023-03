Caso Portanova ricorso contro la condanna

Verrà depositato nei prossimi giorni il ricorso in appello contro la sentenza di condanna a sei anni per Manolo Portanova. Lo conferma l’avvocato Gabriele Bordoni, legale del calciatore. Il giocatore del Genoa è accusato di stupro di gruppo nei confronti di una ragazza di 22 anni avvenuto a Siena a maggio 2021. La ragazza aveva riportato una prognosi di 10 giorni. "Ci sono prove che abbiamo portato nel corso del processo e che non sono state considerate" spiega l’avvocato. Venerdì

Portanova aveva convocato una conferenza stampa, dopo il deposito delle motivazioni della sentenza, per spiegare la propria versione su quanto accaduto. "Non sono uno stupratore e un violento - aveva detto - questa vicenda non mi appartiene".