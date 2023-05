Caso Pay Care di nuovo in Regione "Niente di fatto, giovedì sciopero"

Niente di fatto. La riapertura del tavolo regionale sulla vertenza che vede coinvolti 48 lavoratori del sito di Pay Care a Monteriggioni non ha avuto gli effetti sperati. In pratica, il confronto tra organizzazioni sindacali (rappresentante da Massimo Onori della Fiom Cgil e Giuseppe Cesarano della Fim Cisl), il delegato del presidente della Regione Toscana Valerio Fabiani e i vertici aziendali non ha portato ad alcun cambio di passo.

"L’azienda continua tergiversare sul futuro del sito di Monteriggioni – è stato fatto presente dai sindacati durante la riunione del tavolo regionale –. A dicembre 2023 scade il contratto di solidarietà ma a oggi non c’è nessuna prospettiva".

E’ stato poi ricordato l’accordo quadro sottoscritto il 24 luglio 2022, in base al quale si favoriva il reimpiego del personale in altre aziende grazie a una dote di circa 24mila euro (16mila messi a disposizione da Pay Care, 8mila garantiti dalla Regione): su questo tema, anche alla luce della manifestazione in piazza Tolomei organizzata nei giorni scorsi con tutti i dipendenti e accompagnata da alcune ore di sciopero, si sarebbe aperto uno spiraglio. L’obiettivo dei sindacati è arrivare a una conferma nella giornata di martedì 23 maggio, data in cui è stata fissata una nuova riunione del tavolo regionale.

Rimane tuttavia ancora bloccato l’accordo per le uscite volontarie incentivate. "Il personale attualmente è impiegato su nuove commesse facendo una formazione approssimativa – è la denuncia dei sindacati –. Non siamo per niente soddisfatti". Per questo ieri pomeriggio è stata convocata in gran velocità l’assemblea con i lavoratori per illustrare i contenuti dell’incontro svoltosi in mattinata e decidere le future iniziative da mettere in campo. Giovedì in piazza Salimbeni si terrà una nuova manifestazione di protesta con sciopero di alcune ore in mattinata.

Cristina Belvedere