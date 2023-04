Caso della Montagnola L’opposizione attacca

Caso Montagnola, interviene il gruppo consiliare di opposizione ‘Per Monteriggioni’. "Il contrasto tra le parti coinvolte nelle polemiche sui tagli boschivi, in particolare tra il mondo silvicolo forestale e il mondo ambientalista (WWF Siena, Italia Nostra Siena, C.A.I di Siena e Gruppo di Intervento Giuridico) sta diventando sempre più articolato. Questa frattura è stata resa ancora più grave dal comportamento del sindaco Frosini, il quale ha avallato quanto espresso nel corso delle numerose interviste rilasciate da esponenti del mondo ambientalista senese, senza tenere conto della controparte". Con queste parole il gruppo consiliare Per Monteriggioni esprime la preoccupazione in merito alla gestione della Montagnola. "Pur non entrando nel merito delle questioni – scrivono dal gruppo Per Monteriggioni – ci limitiamo a registrare un metodo asimmetrico e dannoso adoperato dal sindaco, dando ascolto a queste nobili, ma parziali, componenti del mondo ambientalista, escludendone altre e rifiutando di considerare le ragioni dei proprietari dei fondi. In questo modo il primo cittadino ha agito, di fatto, come un potente divaricatore tra queste componenti". Frosini ha attuato, secondo la minoranza consiliare, "una sfacciata e inspiegabile estromissione dal tavolo di confronto non solo di alcune importanti associazioni ambientaliste, ma anche dei proprietari silvicolo forestali e dei rappresentanti delle principali associazioni di categoria del mondo agricolo. Il coordinamento dei silvicoltori ha infatti attaccato il Comune in merito alla gestione del parco sulla Montagnola, lamentando di non aver mai visto, fino ad oggi, alcun progetto". "Adesso la situazione è molto più grave di un mese fa. Le tensioni si stanno acuendo, sino a costringere Legambiente a una discesa in campo da mediatore".