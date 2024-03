Caso Comunità energetiche. La mozione di Pacciani fa tremare il centrodestra

La mozione del consigliere civico Fabio Pacciani mette a rischio la tenuta della maggioranza. Durante la mattinata infatti, da una parte dell’aula Fratelli d’Italia lavorava a un ordine del giorno sul tema delle Comunità Energetiche rinnovabili, mentre sul lato opposto Lega, Le Biccherne e Forza Italia-Udc redigeva un atto da presentare parallelamente a quello degli alleati.

Il tutto, seguito da una serie di interlocuzioni nella Loggia dei Nove dove si confrontavano gli esponenti dei diversi partiti di maggioranza. Grande impegno anche per il capogruppo di FdI, Bernardo Maggiorelli, avvistato mentre si consultava con i vari consiglieri del suo partito per limare il testo finale da presentare per il dibattito. Alla chiusura della prima parte dei lavori del Consiglio, verso le 12,30, le posizioni all’interno del centrodestra erano ancora decisamente distanti: da una parte FdI, Sena Civitas e Movimento civico senese; dall’altra Lega, Le Biccherne e Forza Italia-Udc.

Il motivo dell’attrito? L’accusa, neanche troppo velata, a FdI di "scarsa condivisione" con gli alleati nella presentazione degli atti, sistema ormai da tempo percepito da una parte della maggioranza come "metodo consolidato". Di qui la decisione di redigere un ordine del giorno proprio, diverso da quello di FdI, per "lanciare un segnale". Un paio d’ore dopo, alla ripresa della seduta consiliare, dopo la pausa pranzo, lo strappo però era già stato ricucito: l’ordine del giorno, illustrato dal civico Michele Cortonesi a nome del centrodestra, era unitario e respingeva di fatto senza appello la mozione dell’ex candidato sindaco Pacciani.

C.B.