’Caselli’, il 24 corteo e flash mob in Piazza

La Provincia di Siena intende cogliere l’occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne del prossimo 25 novembre per attività di sensibilizzazione, continuando a lavorare in sinergia con gli altri enti, in una dimensione di rete con il territorio. "È con questa consapevolezza e con questo intento che anche quest’anno abbiamo messo in campo varie iniziative – sottolinea la consigliera provinciale Rossana Pallassini - Il plurale è usato intenzionalmente, perché la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere contro le donne richiedono un’attività di rete, con condivisione di obiettivi, linguaggi e procedure". Saranno esposti drappi rossi all’esterno dei palazzi pubblici, come segno dell’impegno quotidiano delle istituzioni nel contrasto alla violenza di genere; sarà utilizzata un’immagine grafica, realizzata dal Liceo Artistico di Siena, nell’ambito del percorso pluriennale di collaborazione tra l’Istituto scolastico e la Provincia, sia come banner sul sito istituzionale di Provincia e Comuni nei giorni 24, 25 e 26 novembre, sia come manifesto da affiggere nelle sedi istituzionali. Fulcro delle attività sarà l’iniziativa del 24 organizzata dal ’Caselli’ nell’ambito del Progetto "Né fiori, né opere di bene", con il patrocinio della Provincia, del Comune ed in collaborazione con il "Franci". Saranno, infatti le studentesse e gli studenti dell’Istituto Caselli, a cui si aggiungeranno studenti e studentesse delle altre scuole secondarie di Siena, a dar vita ad un flash mob in piazza del Campo. Il corteo partirà dalla sede della scuola, in Via Roma 67, e arriverà in piazza intorno alle 11 circa, dove confluiranno anche gli studenti degli altri Istituti secondari superiori di Siena. Qui ci sarà il flashmob.