’Caselli’, fuoco in bagno "Un gesto sconsiderato"

di Laura Valdesi

"Si pensa che alcuni ragazzi abbiano dato fuoco alla carta utilizzata per asciugarsi nel bagno dei maschi, che si trova al piano superiore dell’Istituto. Non trovandomi fisicamente a Siena ho ricevuto informazioni dai colleghi, sono infatti a Parigi per la gita scolastica con un gruppo di studenti. Stasera (ieri, ndr) comunque rientriamo", dice Luca Guerranti, preside dell’Istituto ’Caselli’ di Siena. Che ieri è stato evacuato quando a metà mattina si è sviluppato un principio di incendio a scuola, nel bagno appunto. Nessuno degli studenti si è fatto male ma i danni all’immobile, soprattutto causati dal fumo, ci sono.

"Se presenterò denuncia contro ignoti? Non abbiamo telecamere all’interno. Mi confronterò comunque con il comandante della stazione dei carabinieri di piazza San Francesco. Come preside del’ Caselli’ posso affermare – prosegue Guerranti – che mi dispiace molto: per un atto di vandalismo si sono creati tanti problemi. Lo definirei un gesto sconsiderato che ha provocato soltanto disagio e confusione, oltre al danno. Sono rammaricato perché le risorse che saranno impiegate per sistemare i locali avrebbero potuto essere utilizzate per ben altre attività scolastiche".

Il principio di incendio si è sviluppato all’interno del bagno dei maschi che si trova al piano superiore della scuola in via Roma. "Un rotolo di carta igienica – spiega quando l’allarme è rientrato la Provincia, proprietaria dell’immobile – , per cause in corso di accertamento, ha preso fuoco. Le fiamme hanno interessato anche il dispenser di plastica all’interno del quale il rotolo viene sistemato. Il sistema antincendio è entrato immediatamente in funzione consentendo il pronto intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale e dei tecnici della Provincia per permettere l’evacuazione di una parte degli studenti". Le classi che si trovavano più vicine alla zona dove è stato necessario l’intervento dei pompieri. In breve decine di ragazzi si sono riversati in via Roma insieme al personale in attesa che il problema venisse risolto. E di capire se sarebbero riprese regolarmente le lezioni. Non c’è voluto molto per circoscrivere il fuoco e arieggiare i locali per via del fumo denso e dell’odore acre. Poco dopo mezzogiorno l’allarme è rientrato e gli studenti sono rientrati nell’istituto.

"In attesa dell’attività di bonifica e di ripristino i vigili del fuoco – spiega ancora la Provincia – hanno interdetto il piano dell’istituto in cui si trova il bagno e anche alcune aule che non possono essere impiegate ma che torneranno nella piena disponibilità da lunedì 27 febbraio. I tecnici della Provincia provvederanno al ripristino di quanto rimasto danneggiato". "Per quanto mi è stato riferito dovrà intervenire una ditta delle pulizie e andrà imbiancato. Dovrebbero essere tre le aule non utilizzabili – conclude Guerranti – per cui individueremo spazi alternativi come per esempio aula magna e laboratori, magari una parte della palestra". Resta la rabbia per un gesto senza ragione che ha creato tanti problemi.