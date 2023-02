Case vuote, ladri in azione: ci pensa la polizia

I senesi erano nel panico per il terremoto. Le scosse continuavano senza interruzione, giovedì, una dietro l’altra. Spingendo gli studenti universitari fuori sede a tornare al loro paese e i residenti con case al mare o in campagna a raggiungerle in fretta e furia. Lasciando le abitazioni vuote. Un obiettivo ghiotto per i ladri. Sarebbe meglio dire ’sciacalli’, visto il momento così delicato per la popolazione. Potrebbero aver approfittato proprio di questa situazione tre stranieri beccati dalla polizia e denunciati per tentato furto aggravato. Uno di loro, 38 anni, è stato arrestato e portato a Santo Spirito perché risultava espulso nel 2017 dall’Italia dall’Ufficio di sorveglianza di Varese con divieto di farsi rivedere nello Stivale per dieci anni, quale pena alternativa al carcere. Ma è stato pizzicato dagli uomini della Squadra Mobile del vice questore aggiunto Riccardo Signorelli che, già da alcune settimane, su disposizione del questore Pietro Milone, stavano svolgendo servizi mirati contro i furti nelle abitazioni. Hanno fatto dunque male i loro calcoli se pensavano di fare razzie, magari approfittando della minore attenzione dei senesi per la sicurezza dell’abitazione a causa del terremoto: c’è chi è infatti corso fuori senza chiudere, chi ha lasciato addirittura le chiavi all’interno...