Case per le ferie, stop alle truffe Alleanza tra Polizia postale e Airbnb

Polizia Postale e Airbnb, portale online di case vacanza, rinnovano la loro collaborazione per gli utenti che scelgono la prenotazione delle vacanze online. Testimonial dell’iniziativa Marco Camisani Calzolari. Sempre più persone scelgono di organizzare in totale autonomia le vacanze e questa tendenza ha attirato purtroppo l’attenzione dei malintenzionati, facendo aumentare il rischio di imbattersi in tentativi di truffa. Polizia Postale e Airbnb hanno avviato una campagna per aiutare i meno esperti a riconoscere i tentativi di raggiro più diffusi, individuando i profili più comuni dei truffatori e i consigli per smascherarli. Il testimonial della campagna è Marco Camisani Calzolari, che si è messo a disposizione gratuitamente, in quanto collabora già con la Polizia sul tema delle truffe online.

"I tentativi di truffa su Airbnb sono estremamente rari grazie anche alla nostra scelta di trattenere i pagamenti per l’host fino a check-in avvenuto. Inoltre, comunicando solamente attraverso la piattaforma, gli ospiti sono tutelati lungo tutto il percorso. La collaborazione con la Polizia è un’ulteriore iniziativa pensata per i meno esperti che si misurano per la prima volta con l’acquisto online", spiega Giacomo Trovato, Country Manager di Airbnb Italia.

"Con l’arrivo della stagione estiva, si moltiplicano i tentativi di truffe immobiliari per l’affitto di case vacanza. Spesso, sono tratti in errore anche i giovanissimi, alla ricerca di una soluzione a prezzi competitivi per trascorrere qualche giorno in compagnia degli amici – aggiunge Lorena La Spina, dirigente del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia postale per la Toscana –. Siamo costantemente impegnati in campagne di informazione, anche in ambito scolastico, per sensibilizzare gli adulti e i ragazzi sui rischi connessi ad uso poco attento delle numerose piattaforme di intermediazione presenti su internet". Tra i consigli utili, evitare link condivisi via email o da altri siti così come siti-clone (per prenotare dal telefonino è consigliato usare l’applicazione regolarmente scaricata). E’ bene evitare anche trattative fuori dal sito e bonifici per pagare (se viene proposto di inviare una caparra, non bisogna fidarsi: è contrario ai termini del servizio della piattaforma).