Casanova, altri lavori. Variazione al progetto

A breve riprenderanno finalmente i lavori per la messa in sicurezza del ponte della Casanova, a Buonconvento, chiuso da mesi, con pesanti disagi per residenti, agriturismi e aziende agricole. Si tratta di un intervento aggiuntivo che riguarderà le strutture portanti del ponte con l’obiettivo di migliorare la staticità della struttura anche in chiave antisismica. I lavori costeranno 350mila euro. "Sono stati individuati, definiti e quantificati dal gruppo di progettazione della Provincia di Siena con esperti specializzati in strutture e ponti, i lavori da eseguire in variante in corso d’opera – spiega l’amministrazione provinciale –. Circostanze impreviste e imprevedibili, emerse durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria sul ponte avevano portato a disporre la perizia di variante per l’appalto di circa 350mila euro".

E ancora: "L’intervento prevede adesso il rinforzo delle travi del ponte grazie alla realizzazione di un’aggiuntiva carpenteria metallica composta da piatti saldati tra loro sulla superficie esterna della trave – aggiunge la Provincia –. Attività di carpenteria già in fase di realizzazione. Il miglioramento del progetto si era reso indispensabile a conclusione della prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria, avviata il 6 settembre e conclusa a dicembre. Manutenzione che, per via di lavorazioni complesse, ha obbligato alla chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia con viabilità alternativa fino al termine dei lavori". E infine: "A testimonianza del nostro impegno sul territorio di Buonconvento – conclude la Provincia – nelle strade secondarie su cui è stato deviato il traffico, in accordo con l’amministrazione comunale, abbiamo realizzato gli interventi necessari sul fondo stradale per garantire la sicurezza del transito".