Casanova, altri lavori. Problemi per il ponte

Si è conclusa la prima fase dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Casanova sul fiume Ombrone lungo la strada Provinciale 34, a Buonconvento. Un intervento avviato il 6 settembre e che, per via di lavorazioni complesse sul piano viario, ha obbligato alla chiusura della strada in entrambi i sensi di marcia con viabilità alternativa fino e fine dei lavori. "Durante l’intervento di rifacimento delle parti esterne delle travi secondarie che sorreggono l’impalcato – spiega l’amministrazione provinciale – sono emerse nuove criticità di tipo statico per le quali si è reso necessario procedere con la previsione di un secondo intervento di miglioramento statico della struttura tale da comportare un’integrazione migliorativa del progetto". Come dire, insomma, che il ponte in questione resterà ancora chiuso e questo purtroppo comporterà altri disagi per gli abitanti e le aziende della zona.

D’altronde non ci sono alternative: i lavori sono indispensabili, "per velocizzare la realizzazione e il completamento dell’intervento – aggiunge la Provincia – ci siamo immediatamente attivati con il gruppo di progettazione interno che è stato integrato con esperti specializzati in strutture e ponti con i quali è stata già individuata la tipologia di lavoro da fare attraverso l’inserimento di profili metallici nelle travi secondarie. Già a partire da domani, mercoledì 29, sarà effettuato il rilievo di dettaglio delle travi per giungere al perfezionamento degli interventi da introdurre nella progettazione con le risorse necessarie già a disposizione. L’intervento sarà avviato nelle prossime settimane". In accordo con il Comune, la Provincia realizzerà gli interventi necessari sul fondo stradale per garantire il trafffico sui percorsi alternativi.