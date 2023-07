Casa delle Balie e Montalbuccio per i migranti

Focus sui richiedenti asilo in Consiglio comunale. L’assessore Micaela Papi, rispondendo all’interrogazione di Anna Ferretti (Progetto Siena) sull’emergenza abitativa, ha detto: "L’amministrazione si è attivata per affrontare alcune situazioni, in sinergia con altre istituzioni, Curia ed enti del Terzo Settore, e ha messo a disposizione immobili e servizi a favore di circa 24 immigrati pakistani che da tempo stazionavano in condizioni igienicamente precarie in alcuni spazi pubblici della città. Fra questi immobili c’è la ex scuola di Montalbuccio, tolta dal piano delle alienazioni per essere destinata temporaneamente all’accoglienza di cittadini stranieri".

E ancora: "L’amministrazione ha chiesto a Sigerico di continuare a garantire l’accoglienza di 15 ucraini ospitati alla Casa delle Balie, sostenendone le spese. Si tratta di misure immediate a carattere emergenziale e temporaneo – ha sottolineato l’assessore – adottate nella consapevolezza che il fenomeno immigratorio non è risolvibile a livello locale. Misure che perseguono quella vocazione all’accoglienza della città e che tendono a impedire stazionamenti notturni di persone all’aperto e senza riparo, in condizioni igieniche inaccettabili. Oltre che rispondere a un’esigenza immediata – ha concluso Papi – l’amministrazione sta valutando le possibili azioni per garantire in modo stabile una risposta alle emergenze con le altre istituzioni. Per l’immobile di Costalpino, fino al 2022 destinato ad accogliere donne in difficoltà, sarà valutata la futura destinazione".