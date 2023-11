’Casa Babbo Natale Otaria’. Il volontariato unisce le forze per incontrare i più piccoli

È tornato a far rete, il volontariato senese. È tornato a unire le forze, dopo il periodo nero del Covid, per un progetto rivolto ai più piccoli: dal 3 al 14 dicembre, per le festività natalizie, sarà aperta nei locali de ‘La lunga gioventù’, ‘Casa Babba Natale Otaria’: uno spazio in cui bambini avranno la possibilità di scoprire un mondo fatto di generosità e di altruismo, quello del terzo settore.

L’iniziativa nasce da un’idea di Quavio e Cesvot, alla quale hanno aderito oltre 25 associazioni del territorio. Ventisei, al momento, le attività in programma, ma il numero è destinato a salire. Ad abbracciare e applaudire il progetto, il Comune. "Si tratta di un’iniziativa bellissima – afferma l’assessore Micaela Papi –. Grazie a un personaggio di fantasia, a fiabe e protagonisti immaginari i più piccoli potranno conoscere il mondo della solidarietà".

"Ancora una volta il terzo settore e le associazioni di volontariato si sono dimostrate una risorsa cardine del welfare – aggiunge –. In questo momento è importante che i giovani vengano coinvolti per un ricambio generazionale e per dare continuità alle diverse attività. È importante che i giovani capiscano il valore del volontariato. È importante fare sistema per affrontare sfide sempre più difficili. Questa è allora la sede giusta per annunciare che Sì-Siena Sociale ci sarà anche nel 2024". A fare da guida ai piccoli, nella Casa che porta il suo nome, sarà allora Otaria la Volontaria, il simpatico leone marino già protagonista di tante iniziative di Sienasociale.

"Come sede sono stati scelti i locali de ‘La lunga gioventù’ perché ubicati in una bella struttura, con un piccolo teatro e un Museo del giocattolo e della tradizione – spiega Giuseppe Saponaro, della Quavio –. Dopo varie riunioni ci è sembrato il lugo giusto per scambi intergenerazionali". "Sono contenta che sia nata questa rete – aggiunge la presidente di Quavio Vanna Galli –, facendomi portavoce di tanti volontari e di tante volontarie, visto che noi donne abbiamo un’anima votata agli altri. Siamo fortunati a esserci, a dare a chi ne ha bisogno tutti noi stessi, in altre parti d’Italia il volontariato non è così radicato. Ed è importante che anche i bambini capiscano cosa significa darsi al prossimo".

Parola allora al presidente de ‘La lunga Gioventù’, Andrea Franci. "La collaborazione con le altre associazioni si è fatta più pressante dopo il Covid – dice –. Siamo un centro per anziani, la nostra opera, da 40 anni, è di prevenzione alla solitudine e all’emarginazione. Siamo ben felici di poter prendere parte a questo progetto".

Angela Gorellini