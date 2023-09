’Carte in dimora’, gli archivi svelati

Sabato 7 ottobre ritorna ’Archivi.doc’, la giornata che punta a svelare al pubblico gli archivi delle dimore storiche dislocate nelle città e nelle province della Toscana all’interno dell’evento nazionale ’Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro’ organizzata da Adsi - Associazione dimore storiche ’taliane.

Ecco gli archivi aperti in provincia di Siena: archivio Bianciardi, via Ferruccio 32 a Castellina in Chianti; archivio Mazzei, via Ottone III di Sassonia 5, loc. Fonterutoli, Castellina in Chianti; archivio dell’Accademia musicale Chigiana, via di Città, Siena; archivio della Badia a Coltibuono, Gaiole in Chianti; archivio del borgo e della villa di Monte Sante Marie, Asciano.