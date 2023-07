Carta Solidale Acquisti Oltre 700 le famiglie

Circa 700 famiglie in Alta Val D’Elsa potranno usufruire della ‘Carta Solidale Acquisti’ 2023. Nei prossimi giorni, i beneficiari della Carta ‘Dedicata a Te’, residenti nei Comuni di Casole, Colle, Poggibonsi, Radicondoli e San Gimignano saranno contattati per procedere all’attivazione della card del valore di 382,50 euro valida per acquisti di beni di prima necessità. La card è nominativa e prepagata, va attivata in qualsiasi Ufficio Postale, preferibilmente a partire dal primo giorno lavorativo successivo al 5° di ogni mese. Per il ritiro è necessario presentare il codice di riferimento ricevuto dai Comuni, un documento di identità, il codice fiscale o tessera sanitaria. Sarà necessario fare almeno un acquisto entro il 15 settembre 2023, per non perdere la possibilità di utilizzare la somma.

Nel dettaglio, le famiglie sono 43 a Casole, 239 a Colle, 315 a Poggibonsi, 20 a Radicondoli, 82 a San Gimignano. I beneficiari non hanno dovuto presentare domanda, ma sono stati individuati dall’Inps in applicazione dei criteri definiti dal Decreto interministeriale "Intervento a sostegno dei nuclei familiari per l’acquisto dei beni di prima necessità".

Il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf) sta definendo alcune convenzioni, sia con le principali associazioni di categoria che con singoli esercenti, al fine di consentire alle famiglie di usufruire di uno sconto del 15% sui prodotti. Gli esercizi aderenti sono indicati dal Ministero sul sito www.politicheagricole.it ed espongono l’immagine della Carta ‘Dedicata a te’.

Fabrizio Calabrese