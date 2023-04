Carta di Urbino "Per il benessere dei lavoratori"

Sei Toscana, con l’amministratore delegato Salvatore Cappello, ha sottoscritto nei giorni scorsi la Carta di Urbino per promuovere e sensibilizzare il benessere dei lavoratori della società. La Carta, promossa dalla Fondazione Rubes Triva, indica i principi e i valori per l’effettiva tutela della salute, della sicurezza e del benessere di chi lavora. Si tratta di un documento d’intenti, in 10 punti, che privilegia un approccio etico al lavoro, sollecita una riflessione sulle problematiche irrisolte della prevenzione ed enuncia valori irrinunciabili per l’effettiva tutela della salute e sicurezza.