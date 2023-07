’Carta acquisti’ per le famiglie Il Comune sta predisponendo le comunicazioni per il ritiro

Carta Acquisti più vicina per coloro che ne hanno i requisiti. Il Comune di Siena sta completando le operazioni, e nei prossimi giorni sarà possibile ritirare le card predisposte dal Governo per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità. I beneficiari, definiti dal Ministero dell’Agricoltura, riceveranno a casa la comunicazione contenente i codici necessari al ritiro della tessera presso un ufficio postale. Per ottenere la card i cittadini non dovranno presentare nessuna domanda, in quanto la lista dei beneficiari è stata creata da Inps sulla base dei requisiti pubblicati sul sito del Ministero dell’Agricoltura. Destinatari della card sono i nuclei familiari, di almeno tre persone, che alla data di pubblicazione del Decreto, 12 maggio 2023, siano titolari di una certificazione Isee non superiore a 15mila euro. È escluso dal beneficio chi alla data del 12 maggio non avesse l’Isee compilato.