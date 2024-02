Le terme italiane in vetrina al Louvre

Parigi, 3 febbraio 2024 –Erano presenti anche le Terme di Chianciano nell'impareggiabile cornice del Carrousel du Louvre, il padiglione italiano nell'ambito della Fiera parigina «Les Thermalies 2024».

L'Italia è presente nel prestigioso spazio con Federterme Confindustria in un padiglione curato da ICE-Agenzia che affianca da anni l'Associazione nella realizzazione di eventi e appuntamenti di rilievo per il settore termale. Ad inaugurarlo stamattina è stato il viceministro delle Imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, insieme con il Presidente di Federterme Massimo Caputi, alla presenza dell'ambasciatrice d'Italia a Parigi, Emanuela D'Alessandro, e del direttore dell'ICE a Parigi, Luigi Ferrelli. «Il termalismo - ha detto il viceministro Valentini aprendo il padiglione Italia - è nella tradizione della nostra cultura, della nostra Storia. Il termine SPA era in latino Salus per aquam, recuperiamo quindi una grande tradizione e la ammoderniamo. Abbiamo di fronte sfide importanti, Made in Italy è un metabrand, un'indicazione che non è geografica, che non sta ad indicare dove si fanno le cose, ma come si fanno.

Significa creare un marchio che si nutre di tutti i marchi, che deve restituire a tutti quelli che oggi sono qui, un qualcosa in più. Chiamarsi Made in Italy non è un modo per dirsi 'quanto siamo bravì, ma è uno sprone, una mission, che ci porta a fare di più». Parlando successivamente con l'Ansa, il ministro ha poi spiegato che «la scelta di un luogo così evocativo per questo Salone ha un impatto molto forte. L'Italia è qui rappresentata in maniera visivamente molto forte, anche dal punto di vista imprenditoriale. Questo serve soprattutto per posizionare un settore che prende coscienza di sé. È un settore che abbiamo riconosciuto anche nella legge sul Made in Italy essere parte della nostra tradizione e cultura. È un settore che è stato riscoperto, le persone cercano sempre più benessere, e un turismo diverso. Ci serve per la promozione del Paese, per una riqualificazione destagionalizzata della nostra offerta, serve per mantenere vive alcune località che magari non vengono toccate dai flussi di turismo e si può magari creare un circolo virtuoso in cui chi viene in Italia va in questi luoghi per rigenerarsi e scopre luoghi diversi». Spettacolare il rilancio e la ripresa dopo la dura prova della pandemia: «la chiave è stata quella di un'offerta così altamente qualificata, integrata all'interno del Sistema Italia, dell'enogastronomia, del benessere, della bellezza artistica.

Questo fa sì che un soggiorno termale non sia più soltanto considerato dal punto di vista della salute, delle cure di grande qualità per una popolazione sempre meno giovane. Abbiamo cercato di integrare l'offerta turistica generale che garantiamo, con una nuova visione del turismo che è una visione anche di benessere generale che ci consente di sfruttare i nostri luoghi 365 giorni all'anno». Molto soddisfatto il presidente Federterme, Massimo Caputi: «è un appuntamento annuale al quale quest'anno siamo in forze, con uno stand bellissimo grazie alla collaborazione con ICE che aiuta le imprese italiane a crescere sempre meglio». Grande il successo di pubblico nel prestigioso Carrousel du Louvre per il padiglione italiano, ricco di rappresentanti del meglio del mondo termale: spiccano, nel panorama termale Made in Italy, Abano Terme, Acque e Terme Fiuggi, Aquardens Terme Verona, Giardini Poseidon Terme di Ischia, Terme di Castrocaro, Terme di Chianciano, Terme di Comano, Terme di Frasassi, Terme di Saturnia, Terme di Sirmione e Terme di Porretta.