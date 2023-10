Carrelli della spesa sempre più cari. Negli ultimi due anni prezzi in salita

Scontrini sempre più pesanti ma carrelli che si alleggeriscono. Effetto inflazione con il caro-spesa che incide in modo concreto sulle tasche degli italiani. Così è anche in provincia di Siena dove acquistare i prodotti base per mettere insieme il pranzo con la cena diventa sempre più salato e a dirlo è il confronto con gli ultimi anni. Basta fare una ricerca nel sito dell’Osservatorio prezzi e tariffe per rendersene conto. L’Osservatorio, si legge nel sito, "è uno strumento di informazione del ministero delle Imprese e del Made in Italy - direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore e la normativa tecnica - che consente agli utenti di documentarsi sull’andamento dei prezzi".

E noi lo abbiamo fatto. Controllando i dati di agosto 2023, ultima rilevazione mensile, con quelli dei due anni precedenti le variazioni sono evidenti e più pesanti. Qualche esempio? La quotazione media di un chilo di pane fresco in provincia di Siena è di 2,85 euro ad agosto 2023 contro i 2,67 euro dell’anno precedente e i 2,38 di agosto 2021.

E parliamo di un prodotto che si porta in tavola tutti i giorni anche se sembra che ultimamente se ne mangi meno. Un nuovo trend o colpa (anche) del prezzo? Rincari anche per gli amanti di spaghetti e fusilli. Ad agosto 2021 un chilo di pasta aveva una quotazione media di 1,3 euro per poi passare a 1,75 euro dodici mesi dopo fino a 1,81 euro dell’agosto 2023.

Non va di certo meglio, anzi, per altri alimenti particolarmente gettonati: sempre prendendo come riferimento il mese di agosto, per il petto di pollo siamo a 12,2 euro al chilo ma era 11,61 nel 2022 e 10,49 nel 2021. Ma anche il pesce è andato in alto. Il tonno in scatola è salito dai 9,29 euro al chilo del 2021 ai 10,1 del 2022 per toccare i 10,92 euro dell’ultima rilevazione.

Fare colazione non è diventato soltanto più caro per chi sceglie caffè e cornetto al bar ma anche per i fedelissimi dell’accoppiata casalinga moka&biscotti: i biscotti sono passati da una quotazione media di 3,34 euro al chilo del 2021 ai 4,29 di adesso. E il caffè tostato? Siamo arrivati ai 9,15 euro, un anno prima la cifra si fermava a 8,04 euro per mille grammi. Ma si potrebbe continuare, dai piselli e gli spinaci surgelati all’olio extravergine di oliva, l’elenco è lungo. Nella lista dei beni e servizi di largo consumo ci sono alimenti di cui non possiamo fare a meno ma il rischio è quello di mettere nel carrello prodotti qualitativamente inferiori.