Carrefour Express Nuovo ecocompattatore di Etruria Retail

Etruria Retail continua a investire sulla sostenibilità e sulla riduzione della plastica. Installato a Poggibonsi (in via Romania a Bellavista) un ecocompattatore che consentirà il riciclo delle bottiglie a uso alimentare in Pet nel Carrefour Express.

L’iniziativa porta a 29 gli ecocompattatori installati in poco più un anno in Toscana da Etruria Retail grazie alla collaborazione con Coripet nell’ambito del progetto ’bottle to bottle’, che ha portato alla raccolta di oltre un milione di bottiglie, per più di 20 tonnellate di Pet. Presenti al taglio del nastro Susanna Salvadori, assessore alle Politiche educative del Comune di Poggibonsi, Luciano Carusi, uno dei titolari del punto vendita, e Loris Ferretti (foto) per Coripet.

L’eco-compattatore intelligente Coripet è un vantaggio per l’ambiente, dal momento che con il ’bottle to bottle’ si dà vita al Pet già prodotto riducendo la produzione di nuova plastica. Un vantaggio anche per i clienti, visto che il conferimento delle bottiglie consentirà di accumulare punti e sconti.