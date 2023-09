"Caro sindaco, autovelox in via Piccolomini per evitare rischi e incidenti"

Con una pec inviata al sindaco Nicoletta Fabio, Roberto Corsi ritorna sulla pericolosità di via Piccolomini. "Sono stati effettuati dei lavori di riqualifica sul tratto stradale di via Piccolomini dalla precedente giunta. Avevo segnalato al vicesindaco Corsi (richiesta disattesa) che i nuovi dossi relativi ai passaggi pedonali sono troppo bassi. Infatti - ha scritto il residente - non comportano una riduzione della velocita delle auto e motorini. Nelle ore seralinotturne impossibile riposare con le finestre aperte, via Piccolomini viene percorsa da auto e moto a velocità ancora più sostenuta, mettendo a repentaglio i pedoni che camminano sul ciglio della strada anche per la mancanza di marciapiedi all’altezza del civico 82. Auguriamoci che non ci siano incidenti. Le chiedo, gentilmente, di far installare degli autovelox per obbligare le auto a transitare ad una velocità ragionevole 30 kmh"