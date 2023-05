"Caro presidente Giani, ci ascolti" I pendolari del treno non ci stanno

di Paolo Bartalini

Carissimo Signor Giani…. Inizia così la lettera del Comitato ‘Per un altro raddoppio’ al presidente della Regione. Oggetto, la questione dei lavori per il raddoppio ferroviario tra Empoli e Granaiolo, sulla linea Empoli-Siena, in un percorso su rotaia che interessa da vicino la Valdelsa.

Evidenziano tra l’altro i componenti del Comitato, residenti nelle zone interessati dai cantieri, "di essere stati abbandonati dalle istituzioni e di ritrovarsi in balia di Rete Ferroviaria Italiana", paventando il rischio isolamento a carico di famiglie. "Da tempo – scrivono dal Comitato, rivolgendosi al presidente Giani – cerchiamo di incontrarla o aspettiamo che risponda alle nostre sollecitazioni in merito al raddoppio della Empoli-Granaiolo, alla elettrificazione della Empoli-Siena e alla chiusura dei passaggi a livello con la nuova strada interna di Granaiolo, Fontanella e Sant’Andrea che spaccherà in due le frazioni, prefigurando lo svuotamento di queste comunità. Restano nell’incertezza le centinaia di espropriandi che non sanno ancora cosa sarà delle loro case, per le quali c’è chi sta pagando il mutuo o le ristrutturazioni".

Operazioni definite ‘sbagliate’: per quali ragioni?

"Perché ripercorrono un itinerario di ormai 150 anni fa. Un tracciato esterno agli abitati (per esempio parallelo alla nuova 429) avrebbe una possibilità di sviluppo per ulteriori allargamenti, oltre al fatto che non si capisce come mai da Siena si debba passare obbligatoriamente da Empoli per andare al porto di Livorno".

Qual è la proposta alternativa?

"Pensiamo che, come per il quadruplicamento della Empoli-Firenze, sarebbe logico costruire una nuova linea, con servizi adeguati al 2023, e una nuova stazione per l’Empolese Valdelsa. Più che un raddoppio ci pare un ‘rattoppio’, nel senso di un rimedio peggiore del problema".

Le conseguenze, per concludere?

"Saremo tutti ostaggi di infiniti cantieri - si spiega da ’Per un altro raddoppio’ - ammesso che non ci siano intoppi nei lavori". L’ultima stoccata è di nuovo all’indirizzo del presidente Giani: "Ha definito ‘professionisti del no’ i Comitati spontanei. Ci permettiamo di dirle che sta commettendo un errore e che si priva di un rapporto con una parte di quei cittadini da lei amministrati (molti anche suoi elettori) che sono fra i più sensibili al bene comune".