Carnevale sui Pattini . Domani al PalaEstra cinquecento atleti Uisp Domani si terrà la 37ª edizione del Carnevale sui Pattini della Uisp Siena, con la partecipazione di 500 atleti da 4 anni in su. I giovani atleti si esibiranno in coreografie in costume e maschera.