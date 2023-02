Da San Sepolcro a New Orleans, gli sbandieratori protagonisti per il martedì grasso

Carnevale di New Orleans (Foto Lazzeroni)

Siena, 21 febbraio 2023 – C’è un forte legame tra la Toscana e gli Stati Uniti, che si rinsalda a carnevale. Sono infatti due giorni di "Mardi Gras" a New Orleans che si tengono nel segno del Palio di Siena e dell'Italia. Gli Sbandieratori di San Sepolcro sono infatti i protagonisti delle celebrazioni in programma ieri, 20 febbraio, e oggi, Martedì Grasso, nella città della Louisiana, nel sud degli Stati Uniti, dove sfileranno i carri dedicati alle 17 Contrade. L'evento, con la tradizionale sfilata di carri allegorici, vede ribadito il legame sentimentale dell'Italia con New Orleans. Presente l'ambasciatrice d'Italia negli Usa Mariangela Zappia, che ha incontrato e incontrerà i vertici delle istituzioni culturali della città, tra cui la direttrice del New Orleans Museum of Arts, con l'obiettivo di valorizzare la cultura italiana. Zappia vedrà anche i rappresentanti della comunità italoamericana e rinsalderà le relazioni economiche e culturali con l'Italia, anche attraverso la promozione del progetto di turismo delle radici, lanciato la scorsa settimana a Roma dal vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani.

