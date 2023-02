Carnevale in centro: bentornato Mancava dalla fine degli anni ’90

Torna il carnevale nel centro storico, il luogo dove tutto ebbe inizio. Erano gli anni ‘70, poi dalla parte antica la festa si spostò allo Scalo. Dopo Foiano, per molti, quello di Torrita era il carnevale più bello della zona. Poi lo stop dagli inizi degli anni ‘90 anche se qualche anno fa piazza Matteotti tornò a colorarsi con il carnevale multietnico dove arrivò anche Charlie Gnocchi. Adesso si apre una nuova pagina grazie ad un gruppo di torritesi che a dicembre aveva riproposto il presepe vivente. La data è domenica 19 febbraio, ore 15, l’iniziativa è in collaborazione con Proloco, Misericordia, Parrocchia e col patrocinio del Comune. Ingresso e coriandoli gratuiti, premiazione delle maschere più belle, la banda e il dj set con un ritorno alle origini: Re Gotto, la "mascotte" del carnevale con il suo testamento che sarà letto e il fantoccio bruciato. Leonardo Neri, uno dei promotori, spiega che "vogliamo far rivivere qualcosa a cui siamo attaccati ed animare il centro storico coinvolgendo più gente possibile. L’evento sarà arricchito da una mostra fotografica e avremo anche il truccabimbi". Questo ritorno è un assist per ricordare le origini del carnevale a Torrita. L’idea nacque da Romano Giannini, uno dei fondatori del Palio dei Somari, che visitò con la moglie il carnevale a Pozzo della Chiana. Ne rimase colpito e ne parlò con il fratello Loris che viveva a Viareggio e che fu decisivo per far nascere una collaborazione con una delle città simbolo di questa festa tanto che una delegazione era solita venire a Torrita. Le maschere di Viareggio erano le protagoniste con i carri e il pubblico numeroso a Torrita Paese. Giannini, trovò la collaborazione di un gruppo di amici torritesi che come lui hanno fatto la storia, da Pinzuti a Capitani, da Presenti a Bonomei. Il carnevale poi si spostò a Torrita Scalo e l’artista Carlo Gentile fu uno dei grandi animatori insieme ad un affiatato gruppo di amici. Da settembre lavoravano ai carri, nacquero idee ancora oggi ricordate e l’atmosfera che si viveva era magica con quella rumorosa, fantasiosa, attesissima sfilata dei carri con il trattore in testa e poi il trenino, il disco volante e altri estrosi "guizzi". Ora si riparte, la locandina con il disegno dell’artista Nico Posani annuncia il ritorno.

Luca Stefanucci