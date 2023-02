Carnevale dei rioni Oggi l’ultimo atto

Grande successo del Carnevale dei Rioni, che sta regalando allegria e divertimento a tantissimi bambini. Oggi pomeriggio nella centralissima piazza Fratelli Rosselli, dalle 15,30 in poi, ultimo appuntamento. Uno dei momenti clou, come sempre, sarà il trenino e sarà bello salire a bordo per un giro sarà emozionante Rioni cittadini, dunque, ancora una volta protagonisti della vita sociale di Poggibonsi anche non in tempo di Pigio. La festa più colorata del calendario firmata dai Rioni poggibonsesi, anche stavolta va in archivio con un bilancio particolarmente positivo. Appuntamento al 2024.