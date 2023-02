Carnevale dei Rioni, il cartellone di eventi

Far divertire i più piccoli, creare movimento nel centro storico, colorare la città e attrarre la gente di Poggibonsi coinvolgendola nelle iniziative carnevalesche. Sono alcuni degli obiettivi dell’Associazione dei Rioni, che dopo avere annunciato il nuovo start delle sfilate in previsione del Martedì grasso, ha allestito un calendario di eventi, a distanza di un triennio da quella che era stata l’ultima edizione.

Un Carnevale dei Rioni che nel febbraio 2020 aveva quasi coinciso con il via al lockdown nazionale. Adesso piazza Fratelli Rosselli è pronta a tornare a popolarsi di protagonisti delle esibizioni in maschera con la partecipazione dei sette rioni (Borgaccio, Centro, Chiesina, Cimamori, Falco, Orti, Romituzzo) nei quali è idealmente suddiviso il capoluogo. Tutti in carrozza, dunque, e pronti a ripartire con il viaggio. Letteralmente, perché da venerdì 17 febbraio il trenino riprenderà a transitare per le strade di Poggibonsi per la gioia dei bambini, che potranno anche prendere parte ai numerosi progetti voluti dall’Associazione dei Rioni presieduta da Martina Angiolini, con al fianco il vice, Giuseppe D’Angelo. Appuntamenti che si svolgeranno anche in virtù della collaborazione tra gli appassionati organizzatori dell’Associazione dei Rioni e altre realtà che compongono l’universo del terzo settore in Valdelsa, da ’La Scossa’ di Colle con i suoi infaticabili animatori, agli attivissimi volontari della Misericordia di Poggibonsi che daranno vita nel fine settimana al Truccabimbi.

Domenica 19 non mancherà la tradizionale Coriandolata, sempre in piazza Fratelli Rosselli. Per proseguire poi lunedì 20 e martedì 21 per l’atto conclusivo del cartellone finalmente ritrovato. "Da quel 2020 – spiega la Angiolini – l’unica rassegna targata Associazione dei Rioni, rientrata in scena a Poggibonsi, è stata la festa che si è unita alle competizioni del Pigio, circa quattro mesi fa negli spazi del Parco Urbano in via Montecitorio. Ora intendiamo ricominciare il percorso nella sua completezza, dal punto in cui si era interrotto, anche con il Carnevale dei Rioni e con il calendario ad esso collegato. Vogliamo aggregare il maggior numero possibile di persone".

Paolo Bartalini