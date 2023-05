Carmina Burana Successo travolgente

Ben due bis, per lo straordinario concerto dei Carmina Burana di Carl Orff, andato in scena nella chiesa di Sant’Agostino. Uno dei momenti più attesi della programmazione proposta dalla Chigiana per l’edizione numero cento della stagione concertistica Micat in Vertice, per questo evento frutto della collaborazione della Chigiana con il Franci e con l’Opera della Metropolitana e l’Arcidiocesi. Per l’occasione si sono esibiti insieme il Siena Children’s Choir, il Coro del Liceo musicale Piccolomini, il Coro del conservatorio Franci e il Coro della cattedrale Guido Chigi Saracini. Maria Chiara Ardolino (soprano), Roberto Gelosa (tenore) e Sandro Degl’Innocenti (basso) per le parti soliste. Matteo Fossi e Marco Gaggini al pianoforte; Leonardo Balucani, Bartolomeo Bertini, Matteo Damiano Bosotti, Jacopo Chitarrai e Federico Poli alle percussioni. Tutto sotto l’impeccabile direzione di Claudia Morelli. Un successo di pubblico, sottolineato dagli applausi, accolti con grande soddisfazione dal direttore artistico Nicola Sani. Prossimo appuntamento venerdì 12 con il concerto dell’Orchestra della Toscana, diretta Jordan De Souza, con il violinista Francesca Dego al Teatro dei Rinnovati.

Riccardo Bruni