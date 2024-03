E’ morto Carlo Gardini, marito di Donatella Cinelli Colombini, imprenditrice del vino

Trequanda (Siena), 11 marzo 2024 – Lutto in provincia di Siena. E’ morto Carlo Gardini, 72 anni. Era il marito di Donatella Cinelli Colombini, signora del vino in Toscana, fondatrice dell’omonima azienda. Gardini, che lascia anche la figlia Violante, anche lei impegnata nell’azienda di famiglia, aveva avuto un incidente nell’agosto scorso, poi le condizioni si erano aggravate.

"Addio Carlo, mio unico e grande amore – scrive Donatella Cinelli Colombini su Facebook – Mi hai voluto bene sempre ed hai creduto in me sempre, anche quando non capivi le mie scelte. Ricordo bene quando hai lasciato Roma e l’incarico che ti piaceva tanto, per tornare a Firenze da me e da Violante”.

Gardini per molti anni ha lavorato nel settore bancario. Poi per l’azienda di famiglia fondata da Donatella Cinelli Colombini, seguendo la parte finanziaria ma anche la produzione del passito e del vin santo.

E’ stato sempre accanto alla moglie supportandola nelle varie scelte imprenditoriali. Donatella Cinelli Colombini ha dato un impulso fondamentale in Toscana al turismo del vino, ideando tra l’altro la manifestazione “Cantine Aperte".

“Ricordo quante volte – dice Donatella Cinelli Colombini nel ricordare il marito – mi hai protetto da ciò che mi faceva soffrire. Hai sempre lavorato al mio fianco con umiltà, lealtà e coraggio, senza invidiare i miei palcoscenici ma solo godendo delle mie soddisfazioni. In questi ultimi dieci anni siamo stati inseparabili, come mai prima, condividendo progetti, viaggi, fatiche, preoccupazioni e successi”.

Gardini era ricoverato all’ospedale San Giovanni Di Dio a Firenze. La camera ardente, informa la famiglia, è allestita nella Sala del Commiato dell’Ospedale San Giovanni di Dio, lunedì 11 marzo dalle 15,30 alle 19,30 e martedì dalle 7,30 alla tarda mattinata. I funerali si svolgeranno martedì 12 marzo alle 16 nella Chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Trequanda.